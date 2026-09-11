Visite contée « L’histoire au cœur de la légende », Pau centre-ville, Pau

Informations pratiques

Visite contée « L’histoire au cœur de la légende » 19 et 20 septembre Pau centre-ville Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Partez pour une itinérance conviviale et originale à la découverte des légendes paloises et pyrénéennes, et laissez-vous porter par une autre manière d’imaginer la ville.

Ce circuit piéton, à vivre en famille dès 6 ans, vous mènera de l’église Saint-Martin aux abords du château, au fil de récits, de sons et d’histoires.

Durée : 1h15. Rendez-vous devant le 3, rue Gontaut-Biron.

En cas de pluie, repli au balcon du Pavillon des Arts, boulevard des Pyrénées, à Pau.

Inscription auprès de Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou sur www.tourismepau.com

Proposé par Patricia et Gérard Ackin, conteuse-géographe et musicien-bruiteur, Compagnie Inter Espaces, Pau. Renseignements : 05 59 80 05 49 ou conteackin.fr.

Pau centre-ville 1 rue Gontaut-Biron 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}] [{« link »: « http://www.tourismepau.com »}, {« link »: « http://conteackin.fr »}]

Itinérance conviviale et originale pour donner voix aux légendes paloises et pyrénéennes et imaginer la ville autrement. Circuit piéton entre l’église Saint Martin et les abords du château à vivre en…

©inter espaces cie i.e.