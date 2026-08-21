AGENDA · Gradignan
Visite contée, Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan, Gradignan
dimanche 6 décembre 2026 · Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan · Gradignan
Informations pratiques
Visite contée Dimanche 6 décembre, 15h00 Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T15:45:00+01:00
Fin : 2026-12-06T15:00:00+01:00 – 2026-12-06T15:45:00+01:00
Familial à partir de 5 ans.
Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan 3 route de Léognan à Gradignan (33170) Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit
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