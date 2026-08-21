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Visite contée, Musée national Gustave Moreau, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée national Gustave Moreau · Paris

Visite contée, Musée national Gustave Moreau, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée national Gustave Moreau
Adresse
14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Jauge limitée - réservation obligatoire

Visite contée Samedi 19 septembre, 11h00 Musée national Gustave Moreau Paris

Jauge limitée – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au fil des tableaux, murmures fantastiques, mythes, légendes et histoires peut-être vraies…
A partir de 4 ans.

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/jep-visites-contees-jjh »}] Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.
Visite contée.

Gustave Moreau, « Jupiter et Sémélé » © Musée Moreau – Jean-Yves Lacote

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