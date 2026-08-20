Visite contée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Jean-Jacques Henner · Paris
Informations pratiques
Visite contée Samedi 19 septembre, 15h00 Musée national Jean-Jacques Henner Paris
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Au fil des tableaux, murmures fantastiques, mythes, légendes et histoires peut-être vraies…
A partir de 4 ans.
Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-visite-contee-henner »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)
Visite contée
©Musée Jean-Jacques Henner
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