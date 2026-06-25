Visite costumée VILLEQUIER Rives-en-Seine
mercredi 8 juillet 2026 · VILLEQUIER · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Visite costumée
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Revêtez des costumes et/ou des accessoires et suivez le guide… lui aussi en costume d’époque ! Une véritable plongée dans le XIXe à partager en famille ! Costumes à partir de 6 ans. Dans la limite des disponibilités. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr
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English : Visite costumée
L’événement Visite costumée Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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