Visite coulisses – La fabrique d’une exposition, Musée Narbo Via, Narbonne
Visite coulisses – La fabrique d’une exposition, Musée Narbo Via, Narbonne samedi 13 juin 2026.
Visite coulisses – La fabrique d’une exposition 13 et 14 juin Musée Narbo Via Aude
Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00
Venez échanger avec les équipes chargées du montage des expositions du Musée et découvrez les grandes étapes de leur réalisation. Plongez ainsi dans les coulisses des deux expositions en cours « Mémoires de lagune » et « Le Souffle du Temps » et partagez avec les équipes les anecdotes, défis et imprévus qui ont accompagné leur mise en place.
Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.
Venez échanger avec les équipes chargées du montage des expositions du Musée et découvrez les grandes étapes de leur réalisation. Plongez ainsi dans les coulisses des deux expositions en cours « de »…
©EPCC Narbo Via
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