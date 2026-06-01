Visite coulisses – L’étude des fresques, Musée Narbo Via, Narbonne

Visite coulisses – L’étude des fresques 13 et 14 juin Musée Narbo Via Aude

Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Lors des fouilles archéologiques, les enduits peints sont le plus souvent retrouvés en morceaux dans les remblais. En laboratoire, les chercheurs s’attachent à reconstituer ce véritable puzzle : chaque fragment est nettoyé, étudié dans ses dessins et ses couleurs afin de retrouver les motifs, souvent incomplets. Venez découvrir le travail en cours mené sur les fresques du Clos de la Lombarde et de la villa de la Nautique.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.

Lors des fouilles archéologiques, les enduits peints sont le plus souvent retrouvés en morceaux dans les remblais. En laboratoire, les chercheurs s’attachent à reconstituer ce véritable puzzle : est…

©Arnaud Späni