Visite coulisses – Traitement des blocs lapidaires en bain, Musée Narbo Via, Narbonne

Visite coulisses – Traitement des blocs lapidaires en bain 13 et 14 juin Musée Narbo Via Aude

Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Le musée Narbo Via conserve une importante collection lapidaire dont un ensemble exceptionnel d’inscriptions latines. Ces pierres, longtemps exposées en extérieur dans leur bâti d’origine, ont subi des aléas climatiques et environnementaux, qui ont impacté leur concentration en sel et fragilisé ainsi leur structure. Découvrez comment les chercheurs et les équipes du Musée ont élaboré des protocoles innovants, consistant à immerger les oeuvres dans des bains spécialement conçus pour éliminer ces sels.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.

Le musée Narbo Via conserve une importante collection lapidaire dont un ensemble exceptionnel d’inscriptions latines. Ces pierres, longtemps exposées en extérieur dans leur bâti d’origine, ont subi à…

©EPCC Narbo Via