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Visite croisée de deux fermes bio Bretoncelles

Visite croisée de deux fermes bio Bretoncelles mercredi 17 juin 2026.

Adresse : La Rue

Ville : 61110 Bretoncelles

Département : Orne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Bretoncelles

Visite croisée de deux fermes bio

La Rue Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 14:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Le Chardon (magasin des fermes bio du Perche) vous propose de partir à la découverte de deux fermes la Ferme de la Corbionne (maraîchage diversifié) à Bretoncelles et la Ferme de la Bourdinière (fromages de chèvre) à Moutiers-au-Perche.

Sur inscription.   .

La Rue Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 42 95  contact@lechardonbio.fr

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English : Visite croisée de deux fermes bio

L’événement Visite croisée de deux fermes bio Bretoncelles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche

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