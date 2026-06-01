Bretoncelles

Visite croisée de deux fermes bio

La Rue Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 14:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Le Chardon (magasin des fermes bio du Perche) vous propose de partir à la découverte de deux fermes la Ferme de la Corbionne (maraîchage diversifié) à Bretoncelles et la Ferme de la Bourdinière (fromages de chèvre) à Moutiers-au-Perche.

Sur inscription. .

La Rue Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 42 95 contact@lechardonbio.fr

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English : Visite croisée de deux fermes bio

L’événement Visite croisée de deux fermes bio Bretoncelles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche