Visite croisée : Frac Lorraine – Octave Cowbell, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz
Visite croisée : Frac Lorraine – Octave Cowbell, FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est, Metz samedi 23 mai 2026.
Visite croisée : Frac Lorraine – Octave Cowbell Samedi 23 mai, 16h00 FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Venez découvrir les expositions du 49 Nord 6 Est avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, avant de rejoindre Octave Cowbell pour une visite avec sa directrice Vanessa Gandar.
FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387742002 http://www.fraclorraine.org La collection du Frac Lorraine, composée de 1 295 oeuvres, constitue un véritable espace de réflexion et d’expérimentations, ouvert à la performance (Esther Ferrer), à la danse (La Ribot) ou au cinéma (Marguerite Duras). Les oeuvres, souvent acquises sous forme de protocoles, construisent des liens avec l’espace (Ann Veronica Janssens) et l’architecture (Jeppe Hein), questionnent les méthodes d’exposition (Dora Garcia), réinventent les espaces qui les contiennent (Monica Bonvicini). Productions le plus souvent déclinées au féminin, elles tentent de s’immiscer et de remettre en cause les lieux préfabriqués au masculin, notamment l’espace public (Tania Mouraud). Le Frac Lorraine tisse une relation privilégiée avec l’écriture et propose des temps de résidences. Il invite régulièrement des critiques d’art, historiens de l’art, philosophes, écrivains… à porter un regard spécifique sur sa collection. Cette initiative permet de stimuler et d’encourager le développement d’une pensée sur l’art contemporain.
Venez découvrir les expositions du 49 Nord 6 Est avec Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, avant de rejoindre Octave Cowbell pour une visite avec sa directrice Vanessa Gandar.
© Frac Lorraine
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