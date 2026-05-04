Visite croquis dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet
Visite croquis dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 4 juillet 2026.
Anglet
Visite croquis dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04
La visite croquis est une autre façon de découvrir les œuvres par le geste et une approche sensible. Elle permet d’explorer le processus créatif des artistes quelle que soit son aptitude au dessin.
Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et enseignante, donne les clés de compréhension et nous aide à nous lancer.
Dans le cadre de l’exposition collective Tutti Frutti où l’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisation des étalages.
Le matériel est fourni.
Atelier d’1h30 environ. .
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Visite croquis dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti
L’événement Visite croquis dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet
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