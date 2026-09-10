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Visite d’atelier d’artiste contemporain, Atelier de Lili Oto, Narbonne

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Lili Oto · Narbonne

Visite d’atelier d’artiste contemporain, Atelier de Lili Oto, Narbonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de Lili Oto
Adresse
9 rue Lamennais, 11100 Narbonne
Ville
11100 Narbonne
Département
Aude
Tarif
Gratuit.

Visite d’atelier d’artiste contemporain 19 et 20 septembre Atelier de Lili Oto Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier d’artiste : découvrez des pratiques artistiques contemporaines et un savoir-faire unique.

Atelier de Lili Oto 9 rue Lamennais, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0615696091 https://www.lili-oto.com/ https://www.facebook.com/Lili.Oto.artist/ Atelier d’art contemporain de Lili Oto. L’atelier est situé en centre-ville, à côté des Halles de Narbonne.
Atelier d’Artiste patriques artistiques contemporaines avec un savoir unique

©lili oto

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