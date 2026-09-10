Visite d’atelier d’artiste contemporain, Atelier de Lili Oto, Narbonne
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Lili Oto · Narbonne
Informations pratiques
Visite d’atelier d’artiste contemporain 19 et 20 septembre Atelier de Lili Oto Aude
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Atelier d’artiste : découvrez des pratiques artistiques contemporaines et un savoir-faire unique.
Atelier de Lili Oto 9 rue Lamennais, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0615696091 https://www.lili-oto.com/ https://www.facebook.com/Lili.Oto.artist/ Atelier d’art contemporain de Lili Oto. L’atelier est situé en centre-ville, à côté des Halles de Narbonne.
Atelier d’Artiste patriques artistiques contemporaines avec un savoir unique
©lili oto
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