Visite d’atelier d’artiste contemporain, Atelier de Lili Oto, Narbonne

Informations pratiques

Visite d’atelier d’artiste contemporain 19 et 20 septembre Atelier de Lili Oto Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier d’artiste : découvrez des pratiques artistiques contemporaines et un savoir-faire unique.

Atelier de Lili Oto 9 rue Lamennais, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0615696091 https://www.lili-oto.com/ https://www.facebook.com/Lili.Oto.artist/ Atelier d’art contemporain de Lili Oto. L’atelier est situé en centre-ville, à côté des Halles de Narbonne.

Atelier d’Artiste patriques artistiques contemporaines avec un savoir unique

©lili oto