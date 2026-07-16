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Visite d’atelier de facture de clavecins, Atelier de fabrication de clavecins Martine Argellies, Montpellier

vendredi 18 septembre 2026 · Atelier de fabrication de clavecins Martine Argellies · Montpellier

Visite d’atelier de facture de clavecins, Atelier de fabrication de clavecins Martine Argellies, Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier de fabrication de clavecins Martine Argellies
Adresse
11 bis rue des Soldats, 34000 Montpellier
Ville
34062 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 participants.

Visite d’atelier de facture de clavecins 18 et 19 septembre Atelier de fabrication de clavecins Martine Argellies Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Vous pourrez voir et entendre plusieurs clavecins présentant une grande diversité de sonorités.
La rencontre permettra d’aborder les moyens techniques qui permettent d’atteindre cette richesse sonore. Qu’est-ce qu’un son musical ? Comment le fabrique-t-on ? Quelles relations existent entre la diversité de ces sons et les répertoires musicaux qu’ils servent ?

Atelier de fabrication de clavecins Martine Argellies 11 bis rue des Soldats, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie http://www.clavecins-argellies.com [{« type »: « email », « value »: « clavecins.vannier@oulook.fr »}] Cet atelier de fabrication de clavecins, labellisé « Entreprise du patrimoine vivant », expose des instruments de diverses écoles de factures correspondant à des sonorités différentes. Il s’agit de l’un des derniers spécialisés en France. Tram ligne 3 arrêt St Denis, ligne 4 arrêt St Guilhem, parking Gambetta.
Vous pourrez voir et entendre plusieurs clavecins présentant la grande diversité des sonorités, et nous parlerons des moyens techniques d’atteindre cette diversité. Qu’est-ce qu’un son musical, le ?…

© Clavecins Argellies

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