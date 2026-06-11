Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Rue Broquedis Biarritz
Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Rue Broquedis Biarritz samedi 4 juillet 2026.
Biarritz
Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Visite guidée Biarritz Bord de mer par la guide conférencière Isabelle de Marichalar
Cité côtière chargée d’histoire et de traditions, Biarritz est mise à la mode par Napoléon III et son épouse Eugénie de Montijo. Très vite, reines et rois accourent à la station balnéaire, fréquentée aussi par d’illustres visiteurs du monde des Arts et des Lettres, et des Affaires. Dès lors, la renommée de Biarritz est assurée ! Elle continue de nos jours.
Le Musée Historique de Biarritz vous propose une balade Biarritz Bord de mer au fil des plages, qui donne à voir les splendeurs de la ville impériale à travers un florilège des charmes de la cité balnéaire. .
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer
L’événement Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Tout recommence Le Colisée Biarritz 11 juin 2026
- TUTU Philippe LAFEUILLE Gare du Midi Biarritz 12 juin 2026
- Prohibido Biarritz Jazz Club The Grasslers Prohibido Biarritz 12 juin 2026
- KY-MANI MARLEY ATABAL Biarritz 13 juin 2026
- Panayotis Pascot Entre les deux Gare du Midi Biarritz 13 juin 2026