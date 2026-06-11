Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Rue Broquedis Biarritz samedi 4 juillet 2026.

Biarritz

Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Visite guidée Biarritz Bord de mer par la guide conférencière Isabelle de Marichalar

Cité côtière chargée d’histoire et de traditions, Biarritz est mise à la mode par Napoléon III et son épouse Eugénie de Montijo. Très vite, reines et rois accourent à la station balnéaire, fréquentée aussi par d’illustres visiteurs du monde des Arts et des Lettres, et des Affaires. Dès lors, la renommée de Biarritz est assurée ! Elle continue de nos jours.

Le Musée Historique de Biarritz vous propose une balade Biarritz Bord de mer au fil des plages, qui donne à voir les splendeurs de la ville impériale à travers un florilège des charmes de la cité balnéaire. .

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28

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L’événement Visite de Biarritz par le musée historique Biarritz, bord de mer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz