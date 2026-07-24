Informations pratiques

Chiré-en-Montreuil

Visite de Chiré-en-Montreuil avec Atemporelle

Chiré-en-Montreuil Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Partez à la découverte du patrimoine de Chiré-en-Montreuil avec une guide conférencière d’Atemporelle son église romane fortifiée à la fin du Moyen Âge, le cimetière, ainsi que le château et ses dépendances, témoins de son évolution au fil du temps (pigeonnier, grange dimière, pressoir).

Partez à la découverte du patrimoine de Chiré-en-Montreuil avec une guide conférencière d’Atemporelle son église romane fortifiée à la fin du Moyen Âge, le cimetière, ainsi que le château et ses dépendances, témoins de son évolution au fil du temps (pigeonnier, grange dimière, pressoir). .

Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de Chiré-en-Montreuil avec Atemporelle

Set out to explore the heritage of Chér-en-Montreuil with a professional guide from Atemporelle: its Romanesque church, fortified in the late Middle Ages, the cemetery, as well as the castle and its outbuildings, which bear witness to its evolution over time (dovecote, tithe barn, wine press).

L’événement Visite de Chiré-en-Montreuil avec Atemporelle Chiré-en-Montreuil a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou