Engayrac

Visite de ferme permaculture & biodiv

Engayrac Engayrac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Visitez une ferme rachetée en 2018 et désormais dédiée à la production agricole tout en respectant la biodiversité, avec Henri et Anne.

Visitez une ferme rachetée en 2018 et désormais dédiée à la production agricole tout en respectant la biodiversité, avec Henri et Anne. .

Engayrac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 12 70 92 info@aufildesseounes.fr

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English : Visite de ferme permaculture & biodiv

Visit a farm bought in 2018 and now dedicated to agricultural production while respecting biodiversity, with Henri and Anne.

L’événement Visite de ferme permaculture & biodiv Engayrac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Agen