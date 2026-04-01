Visite de ferme permaculture & biodiv Engayrac
Visite de ferme permaculture & biodiv Engayrac dimanche 26 avril 2026.
Engayrac
Visite de ferme permaculture & biodiv
Engayrac Engayrac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Visitez une ferme rachetée en 2018 et désormais dédiée à la production agricole tout en respectant la biodiversité, avec Henri et Anne.
Visitez une ferme rachetée en 2018 et désormais dédiée à la production agricole tout en respectant la biodiversité, avec Henri et Anne. .
Engayrac Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 12 70 92 info@aufildesseounes.fr
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English : Visite de ferme permaculture & biodiv
Visit a farm bought in 2018 and now dedicated to agricultural production while respecting biodiversity, with Henri and Anne.
L’événement Visite de ferme permaculture & biodiv Engayrac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Agen