Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre de la journée des peintres, l’office de tourisme vous propose une visite du village de Fontaine-Daniel et de ses secrets.

Visite guidée du village de Fontaine-Daniel avec accès à l’abbaye cistercienne du XIIIème siècle.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Mayenne Co.

Programme complet de la journée en téléchargement. .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Painters’ Day, the tourist office invites you to take a tour of the village of Fontaine-Daniel and discover its hidden gems.

L’événement VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Mayenne Co