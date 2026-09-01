VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES Saint-Georges-Buttavent
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Georges-Buttavent
Informations pratiques
Saint-Georges-Buttavent
VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES
Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 12:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Dans le cadre de la journée des peintres, l’office de tourisme vous propose une visite du village de Fontaine-Daniel et de ses secrets.
Visite guidée du village de Fontaine-Daniel avec accès à l’abbaye cistercienne du XIIIème siècle.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Mayenne Co.
Programme complet de la journée en téléchargement. .
Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
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English :
As part of Painters’ Day, the tourist office invites you to take a tour of the village of Fontaine-Daniel and discover its hidden gems.
L’événement VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Mayenne Co
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