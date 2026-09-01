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AGENDA · Saint-Georges-Buttavent

VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES Saint-Georges-Buttavent

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Georges-Buttavent

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Fontaine-Daniel
Ville
53100 Saint-Georges-Buttavent
Département
Mayenne
Tarif
10.5 10.5 10.5

Saint-Georges-Buttavent

VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 12:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Dans le cadre de la journée des peintres, l’office de tourisme vous propose une visite du village de Fontaine-Daniel et de ses secrets.
Visite guidée du village de Fontaine-Daniel avec accès à l’abbaye cistercienne du XIIIème siècle.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Mayenne Co.

Programme complet de la journée en téléchargement.   .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37  bonjour@mayenneco-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Painters’ Day, the tourist office invites you to take a tour of the village of Fontaine-Daniel and discover its hidden gems.

L’événement VISITE DE FONTAINE-DANIEL JOURNEE DES PEINTRES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Mayenne Co

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