Visite de la Banque de France à Marseille, Banque de France, Marseille

Informations pratiques

Visite de la Banque de France à Marseille Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Bouches-du-Rhône

Poussettes et sacs volumineux interdits. Pas de conciergerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez au coeur de la Banque de France à Marseille lors des Journées du Patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la succursale de Marseille vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.

Au programme :

– Immersion dans l’histoire de la Banque de France

Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier. Pour en apprendre davantage sur son histoire, ses missions et son patrimoine, prenez place pour une visite d’une partie de l’intérieur de ses locaux. Vous y découvrirez notamment l’escalier d’honneur, l’antichambre, la salle du Conseil et d’autres espaces emblématiques qui témoignent de la richesse historique et architecturale de cette institution.

– Les missions d’aujourd’hui et de demain

Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit de l’Etat, des entreprises, des particuliers et des banques.

– Parcours découverte des services

Rencontrez les équipes de différents pôles :

• Fiduciaire : les coulisses de la fabrication et de la gestion des billets.

• Particuliers : un accompagnement des citoyens au quotidien.

• Entreprises : accompagnement, diagnostic financier, données sectorielles, médiation du crédit

• EDUCFI : l’éducation financière pour tous, un engagement citoyen.

• Ressources Humaines : découvrez les métiers, les voies de recrutement, les engagements en matière de diversité et d’inclusion.

– Animations et stands interactifs

Des ateliers, des quiz, des vidéos immersives, et peut-être même quelques surprises pour petits et grands !

Pourquoi venir ?

• Pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société.

• Pour échanger avec nos collaborateurs passionnés.

• Pour vivre un moment de culture et de pédagogie dans un cadre exceptionnel.

Entrée libre et gratuite

Tout public – Idéal pour une sortie en famille

Sur présentation d’une pièce d’identité.

Banque de France 1 place estrangin pastré, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Plongez au coeur de la Banque de France à Marseille lors des Journées du Patrimoine !

BanquedeFrance©