Visite de la Banque de France de Lons le Saunier, Banque de France de Lons le Saunier, Lons-le-Saunier
vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France de Lons le Saunier · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Visite de la Banque de France de Lons le Saunier Vendredi 18 septembre, 09h00 Banque de France de Lons le Saunier Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Première journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Lons-le-Saunier
La Banque de France de Lons-le-Saunier vous invite à sa première Journée Portes Ouvertes.
Sous le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée propose une série d’ateliers interactifs pour découvrir le rôle de la Banque de France et échanger avec nos spécialistes.
Ateliers au programme :
- Muséographie : découverte des métiers d’hier et des activités actuelles de la Banque de France ;
- Entreprises et conjoncture : présentation de nos actions auprès des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement) et de nos travaux économiques ;
- Ensemble, Dialoguons : bialogues avec des agents Banque de France sur les enjeux de la politique monétaire ;
- Authentification des billets : apprenez à reconnaître les faux billets et découvrez la monnaie sous toutes ses formes ;
- Éducation financière : Animation de la roue EDUCFI pour sensibiliser à la gestion des finances personnelles.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !
Banque de France de Lons le Saunier 13 rue Louis Rousseau – 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0771325645
Première Journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Lons-le-Saunier
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