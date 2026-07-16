Visite de la Banque de France de Perpignan, Banque de France – Perpignan, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France - Perpignan · Perpignan
Informations pratiques
Visite de la Banque de France de Perpignan Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Banque de France – Perpignan Pyrénées-Orientales
Gratuit. Sur réservation. Places limitées (30 places)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
️ Parcours exceptionnel à la Banque de France
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la Banque de France et découvrez un lieu habituellement fermé au public !
Ce parcours vous mènera à la découverte de plusieurs espaces emblématiques :
• la cour extérieure,
• l’open space de travail,
• la salle des coffres,
• l’appartement privé du directeur.
• salle de réunion
Vous en apprendrez également davantage sur les missions et les activités de la Banque de France, au cœur de notre économie à travers d’ateliers thématiques.
Ne manquez pas l’accès au Cèdre du Liban, un arbre majestueux classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO !
Banque de France – Perpignan 3 place Jean Payra, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 51 61 25 https://www.banque-france.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-5 »}] Visite de la succursale: cour extérieure, appartement privé, bureau du directeur, open Space, locaux de caisse et salle de réunion. Présentation des activités de la Banque de France avec mise en place d’atelier. transports en commun (bus), Parkings payants à proximité.
Visite de la succursale: cour extérieure, appartement privé, open Space, locaux de caisse et salle de réunion. Présentation des activités de la Banque de France avec mise en place d’atelier.
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