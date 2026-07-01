Visite de la Banque de France de Toulouse, Banque de France – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite de la Banque de France de Toulouse Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Créneaux d’inscription toutes les 20 min entre 9h et 16h40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

️ Un parcours libre permettra aux visiteurs de découvrir le Grand Hall, la salle des coffres (pour les clients particuliers) ainsi que les jardins labéllisés LPO depuis cette année.

✨ Différents stands présenteront au public les missions de la Banque de France : services aux particuliers, accompagnement des entreprises, activités fiduciaires avec une mise en lumière des signes de sécurité des billets, ou encore actions d’éducation financière.

L’histoire de la succursale de Toulouse sera également valorisée, notamment à travers la mise en avant de son patrimoine remarquable, dont le clocher des Cordeliers, vestige de l’ancien couvent.

Des projections vidéo viendront enrichir la visite. Enfin, une fresque à colorier sera proposée aux enfants afin de rendre l’expérience accessible à tous.

Banque de France – Toulouse 4, rue Antoine Deville, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 61 35 35 https://www.linkedin.com/search/results/all/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Aorganization%3A97021543&keywords=La%20Banque%20de%20France%20en%20Occitanie&origin=ENTITY_SEARCH_HOME_HISTORY&sid=a6W [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimone »}] La Banque de France de Toulouse. Proche de la Place du Capitole. Pas de parking sur place. Accessible en partie aux personnes en situation de handicap.

️ Un parcours libre permettra aux visiteurs de découvrir le Grand Hall, la salle des coffres (pour les clients particuliers) ainsi que les jardins labéllisés LPO depuis cette année.

©Banque de France