Visite de la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon

Informations pratiques

Visite de la Basilique Saint-Pierre 19 et 20 septembre Basilique Saint-Pierre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rebâtie en 1358 grâce au cardinal Pierre des Prés. Façade de style gothique flamboyant avec portes en noyer sculpté par Antoine Volard (1551). Reliques du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Erigée en collégiale par le pape Innocent VI, puis en basilique en 2012 par le pape Benoit XVI.

Basilique Saint-Pierre Place Saint Pierre, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490865402 https://avignon-tourisme.com/activites/basilique-saint-pierre

Rebâtie en 1358 grâce au cardinal Pierre des Prés. Façade de style gothique flamboyant avec portes en noyer sculpté par Antoine Volard (1551). Reliques du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Erigée en…

©Stéphane Jordan