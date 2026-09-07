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Visite de la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre · Avignon

Visite de la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Basilique Saint-Pierre
Adresse
Place Saint Pierre, 84000 Avignon, France
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

Visite de la Basilique Saint-Pierre 19 et 20 septembre Basilique Saint-Pierre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rebâtie en 1358 grâce au cardinal Pierre des Prés. Façade de style gothique flamboyant avec portes en noyer sculpté par Antoine Volard (1551). Reliques du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Erigée en collégiale par le pape Innocent VI, puis en basilique en 2012 par le pape Benoit XVI.

Basilique Saint-Pierre Place Saint Pierre, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490865402 https://avignon-tourisme.com/activites/basilique-saint-pierre
Rebâtie en 1358 grâce au cardinal Pierre des Prés. Façade de style gothique flamboyant avec portes en noyer sculpté par Antoine Volard (1551). Reliques du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Erigée en…

©Stéphane Jordan

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