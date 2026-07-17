Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Cinémathèque de Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse Samedi 19 septembre, 15h00 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez les collections de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse : ouvrages, revues et ressources audiovisuelles.
Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle
Découverte des collections de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse (ouvrages, revues, ressources audiovisuelles)
© La Cinémathèque de Toulouse
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