Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse Samedi 19 septembre, 15h00 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les collections de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse : ouvrages, revues et ressources audiovisuelles.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle

Découverte des collections de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse (ouvrages, revues, ressources audiovisuelles)

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