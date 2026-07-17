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Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse et création de bookface, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Cinémathèque de Toulouse · Toulouse

Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse et création de bookface, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinémathèque de Toulouse
Adresse
69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse et création de bookface Dimanche 20 septembre, 15h00 Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Prolongez la visite avec une animation Bookface, à partir d’une sélection de livres préparée par l’équipe de la bibliothèque.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle
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© La Cinémathèque de Toulouse

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