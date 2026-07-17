Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site François-Mitterrand, BnF | François-Mitterrand, Paris

Informations pratiques

Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site François-Mitterrand Dimanche 20 septembre, 12h45 BnF | François-Mitterrand Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes européennes du patrimoine pour explorer les coulisses techniques du bâtiment et son architecture emblématique, découvrir la collection Charles Cros (en hommage au premier concepteur du phonographe), faire une promenade insolite à travers l’art contemporain exposé dans les espaces publics, visiter les salles de lecture habituellement réservées aux chercheurs ou participer à un atelier « Imagine ta bibliothèque ! » en famille

BnF | François-Mitterrand Quai François Mauriac, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France +33153795959 https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand Ensemble monumental né de la nécessité d’agrandir et de moderniser la Bibliothèque nationale, le site François-Mitterrand a été conçu par l’architecte Dominique Perrault et est constitué de quatre tours en forme de livres ouverts qui encadrent un jardin-forêt insolite offrant un point de vue exceptionnel sur le cœur symbolique de la bibliothèque.

Inauguré en 1996, il abrite aujourd’hui deux bibliothèques (une bibliothèque tous publics et une bibliothèque de recherche) et plus de 14 millions de livres, d’imprimés, de presse mais aussi plus d’1,5 million de documents sonores, vidéo, multimédias…

Le site propose également plusieurs espaces d’exposition, auditoriums et salles d’accueil du public, avec une programmation culturelle et pédagogique très riche qui concourt à la valorisation du patrimoine et à l’éducation artistique et culturelle. Métro : Lignes 6 (Quai de la gare) et 14 (Bibliothèque François Mitterrand). RER C : (Bibliothèque François-Mitterrand). Bus : Lignes 25, 62, 64, 71, 89, 132, 325.

Visite commentée

Esplanade – © David Paul Carr / BnF