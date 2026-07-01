Visite de la bibliothèque, Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Société de l'Histoire du Protestantisme français · Paris
Informations pratiques
Visite de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 13h00 Société de l’Histoire du Protestantisme français Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite de la bibliothèque et de l’exposition « Simone Monvert, journal des assistantes de police 1935 -1940 »
Société de l’Histoire du Protestantisme français 54 rue des Saints-Pères 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 01 45 48 62 07 https://shpf-collections.fr/accueil-portal.aspx Métro Sèvres-Babylone, ou Saint-Germain-des-Prés. Un parking pour voiture est accessible place Saint-Sulpice.
Visite libre de la bibliothèque et de l’exposition « Simone Monvert, journal des assistantes de police 1935 -1940 »
©SHPF
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