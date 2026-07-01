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Visite de la bibliothèque, Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Société de l'Histoire du Protestantisme français · Paris

Visite de la bibliothèque, Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Société de l'Histoire du Protestantisme français
Adresse
54 rue des Saints-Pères 75007 Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris

Visite de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 13h00 Société de l’Histoire du Protestantisme français Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la bibliothèque et de l’exposition « Simone Monvert, journal des assistantes de police 1935 -1940 »

Société de l’Histoire du Protestantisme français 54 rue des Saints-Pères 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 01 45 48 62 07 https://shpf-collections.fr/accueil-portal.aspx Métro Sèvres-Babylone, ou Saint-Germain-des-Prés. Un parking pour voiture est accessible place Saint-Sulpice.
Visite libre de la bibliothèque et de l’exposition « Simone Monvert, journal des assistantes de police 1935 -1940 »

©SHPF

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