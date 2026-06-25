Agon-Coutainville

Visite de la brasserie Captain James

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Captain James et ses mousses vous invitent à une visite de la brasserie (1h30).

Une visite commentée pour découvrir le processus de fabrication, des anecdotes brassicoles et terminer en beauté avec une dégustation.

Venez toucher, goûter, sentir… du malt, du houblon et de la bière !

Réservation conseillée.

Rendez-vous à 17h à la brasserie à Agon-Coutainville. .

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr

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English : Visite de la brasserie Captain James

L’événement Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme