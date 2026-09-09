Visite de la brasserie Soiffe, Brasserie Artisanale, Boissons Soiffe, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Boissons Soiffe · Marseille
Informations pratiques
Visite de la brasserie Soiffe, Brasserie Artisanale 19 et 20 septembre Boissons Soiffe Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La brasserie Soiffe brasse depuis 2022 près de la Gare Saint-Charles des bières et des boissons naturelles proposées sur place aux particuliers. Visites de la brasserie et de l’espace de production toutes les heures.
Boissons Soiffe 8 rue Lafayette 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
La brasserie Soiffe brasse depuis 2022 près de la Gare Saint-Charles des bières et des boissons naturelles proposées sur place aux particuliers. Visites de la brasserie et de l’espace de production…
©florent kolandjian
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