Visite de la cathédrale et du cloître, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Luçon
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption · Luçon
Informations pratiques
Visite de la cathédrale et du cloître 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Vendée
RDV Parvis de la cathédrale, en haut des marches
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption traverse les siècles et nous révèle son histoire, depuis cet ancien monastère érigé en bordure du port de Luçon jusqu’à nos jours.
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Place du général leclerc, 85400 Luçon, France Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire 0251560290 https://paroissenotredamedelucon.fr Le palais épiscopal occupe les bâtiments conventuels d’une abbaye fondée au VIIe siècle ; évêché édifié du XIIe au XIXe siècle ; restauré par LISCH entre 1856 et 1879.
La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption traverse les siècles et nous révèle son histoire, depuis cet ancien monastère érigé en bordure du port de Luçon jusqu’à nos jours.
Ville de Luçon
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