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Visite de la cathédrale et du cloître, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Luçon

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption · Luçon

Visite de la cathédrale et du cloître, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Luçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption
Adresse
Place du général leclerc, 85400 Luçon, France
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif
RDV Parvis de la cathédrale, en haut des marches

Visite de la cathédrale et du cloître 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Vendée

RDV Parvis de la cathédrale, en haut des marches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption traverse les siècles et nous révèle son histoire, depuis cet ancien monastère érigé en bordure du port de Luçon jusqu’à nos jours.

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Place du général leclerc, 85400 Luçon, France Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire 0251560290 https://paroissenotredamedelucon.fr Le palais épiscopal occupe les bâtiments conventuels d’une abbaye fondée au VIIe siècle ; évêché édifié du XIIe au XIXe siècle ; restauré par LISCH entre 1856 et 1879.
La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption traverse les siècles et nous révèle son histoire, depuis cet ancien monastère érigé en bordure du port de Luçon jusqu’à nos jours.

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