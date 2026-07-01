Visite de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky et de la Crypte Sainte-Trinité, Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky, Paris

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Visite de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky et de la Crypte Sainte-Trinité 19 et 20 septembre Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la cathédrale et de la crypte.

Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky 12 Rue Daru, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France 0142273734 http://www.cathedrale-orthodoxe.com Cathédrale orthodoxe de style russo-byzantin construite pour la communauté russe de Paris à l’initiative de Joseph Vassiliev, aumonier de l’ambassade impériale de Russie. Elle est conçue par l’architecte Roman Kouzmine, premier architecte de la cour impériale ; l’architecte Ivan Strohm dirige les travaux à Paris à partir de 1860 ; la cathédrale est consacrée le 11 septembre 1861. Elle renferme de nombreuses peintures et icônes dues à Théodore Bronnikov et aux frères Eugraphe et Paul Sorokine. A la suite d’infiltrations, la crypte a été restaurée de 1955 à 1956, et entièrement repeinte avec des fresques dues au décorateur et architecte Albert-Alexandrovitch Benois, réalisées en collaboration avec sa femme Marguerite. Elles évoquent la christianisation de la Russie. Metro et bus

Visite libre de la cathédrale et de la crypte

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