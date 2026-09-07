Visite de la Cave Yuccas, Écomusée troglodytique, Troo

Informations pratiques

Visite de la Cave Yuccas 19 et 20 septembre Écomusée troglodytique Loir-et-Cher

Tarif exceptionnel Journées du Patrimoine : Adultes : 2€, enfants de 10 ans et + : 1€ et gratuit pour les enfants de 0 à 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ancienne habitation troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis abandonnée, la cave Yuccas vous permet de visiter une habitation troglodytique et de voir comment on vivait à Trôo au début du XXᵉ siècle. De plus, elle offre une vue imprenable sur la vallée.

Écomusée troglodytique 14 rue Gouffier 41800 trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Entièrement réhabilitée telle qu’elle était il y a un siècle, cette ancienne habitation troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis abandonnée, est en quelque sorte devenue un musée du patrimoine. Composée de 6 pièces taillées dans le tuffeau et meublée dans le style du XXe siècle (1910-1920), elle témoigne du mode de vie de l’époque. De plus, grâce à sa situation exceptionnelle, elle offre une vue imprenable sur la vallée.

Ancienne habitation troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis abandonnée, la cave Yuccas vous permet de visiter une habitation troglodytique.

Association Au Coeur de Trôo