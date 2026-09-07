Visite de la Cave Yuccas, Écomusée troglodytique, Troo
samedi 19 septembre 2026 · Écomusée troglodytique · Troo
Informations pratiques
Visite de la Cave Yuccas 19 et 20 septembre Écomusée troglodytique Loir-et-Cher
Tarif exceptionnel Journées du Patrimoine : Adultes : 2€, enfants de 10 ans et + : 1€ et gratuit pour les enfants de 0 à 9 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Ancienne habitation troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis abandonnée, la cave Yuccas vous permet de visiter une habitation troglodytique et de voir comment on vivait à Trôo au début du XXᵉ siècle. De plus, elle offre une vue imprenable sur la vallée.
Écomusée troglodytique 14 rue Gouffier 41800 trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0786735838 https://trootourisme.jimdofree.com/sites-visites-expositions-et-randos/sites-%C3%A0-visiter/ Entièrement réhabilitée telle qu’elle était il y a un siècle, cette ancienne habitation troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis abandonnée, est en quelque sorte devenue un musée du patrimoine. Composée de 6 pièces taillées dans le tuffeau et meublée dans le style du XXe siècle (1910-1920), elle témoigne du mode de vie de l’époque. De plus, grâce à sa situation exceptionnelle, elle offre une vue imprenable sur la vallée.
Ancienne habitation troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis abandonnée, la cave Yuccas vous permet de visiter une habitation troglodytique.
Association Au Coeur de Trôo
À voir aussi à Troo (Loir-et-Cher)
- Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir, Courseoir des Montaigus, Troo 19 septembre 2026
- Visite libre Monument Antoine Bourdelle, Monument Antoine Bourdelle, Troo 19 septembre 2026
- Visite libre du système défensif de Trôo, Système défensif de Trôo, Troo 19 septembre 2026
- Visite libre de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Troo 19 septembre 2026
- Visite ludique de Trôo avec Amuz’Trôo, Grotte pétrifiante de Trôo, Troo 19 septembre 2026