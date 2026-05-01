Chaumont

Visite de la chapelle de Buxereuilles

Chapelle de Buxereuilles Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Tout public

Construite au XVIe siècle dans un faubourg peuplé depuis fort longtemps, la chapelle de Buxereuilles est souvent oubliée des itinéraires de balade.

Modeste par sa taille, elle ne manque pourtant pas d’intérêt, encore moins de charme ! Ouvrons ses portes pour en découvrir l’intérieur.

Sur inscription.

Départ au niveau de l’entrée de la chapelle.

Faubourg de Buxereuilles, entrée en bas de l’avenue Paul Doumer. .

Chapelle de Buxereuilles Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont