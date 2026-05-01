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Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont

Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont

Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Chapelle de Buxereuilles

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite de la chapelle de Buxereuilles

Chapelle de Buxereuilles Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Tout public
Construite au XVIe siècle dans un faubourg peuplé depuis fort longtemps, la chapelle de Buxereuilles est souvent oubliée des itinéraires de balade.
Modeste par sa taille, elle ne manque pourtant pas d’intérêt, encore moins de charme ! Ouvrons ses portes pour en découvrir l’intérieur.

Sur inscription.
Départ au niveau de l’entrée de la chapelle.
Faubourg de Buxereuilles, entrée en bas de l’avenue Paul Doumer.   .

Chapelle de Buxereuilles Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont

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