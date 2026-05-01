Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont
Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont jeudi 28 mai 2026.
Chaumont
Visite de la chapelle de Buxereuilles
Chapelle de Buxereuilles Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Tout public
Construite au XVIe siècle dans un faubourg peuplé depuis fort longtemps, la chapelle de Buxereuilles est souvent oubliée des itinéraires de balade.
Modeste par sa taille, elle ne manque pourtant pas d’intérêt, encore moins de charme ! Ouvrons ses portes pour en découvrir l’intérieur.
Sur inscription.
Départ au niveau de l’entrée de la chapelle.
Faubourg de Buxereuilles, entrée en bas de l’avenue Paul Doumer. .
Chapelle de Buxereuilles Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Visite de la chapelle de Buxereuilles Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont
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