Visite de la Chapelle de la Madelène, Chapelle de la Madelène, Bédoin
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Madelène · Bédoin
Informations pratiques
Visite de la Chapelle de la Madelène Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle de la Madelène Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
VISITE DE LA CHAPELLE DE LA MADELÈNE
Visites libres 14h-16h. Visite guidée 16h | Chapelle de la Madelène,Route de Malaucène
Découvrez ou redécouvrez la Madelène, une chapelle typique du premier art roman, ancien prieuré Bénédictin et aujourd’hui située sur une propriété privée. Une visite commentée par Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe, vous dévoilera son architecture et son histoire singulière.
→ Tout public dès 15 ans. Gratuit. Sans réservation.
Chapelle de la Madelène Route de Malaucène 84410 bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
VISITE DE LA CHAPELLE DE LA MADELÈNE
© Service Culture et Patrimoine de la CoVe