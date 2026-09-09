Visite de la Chapelle de la Madelène, Chapelle de la Madelène, Bédoin

Informations pratiques

Visite de la Chapelle de la Madelène Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle de la Madelène Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

VISITE DE LA CHAPELLE DE LA MADELÈNE

Visites libres 14h-16h. Visite guidée 16h | Chapelle de la Madelène,Route de Malaucène

Découvrez ou redécouvrez la Madelène, une chapelle typique du premier art roman, ancien prieuré Bénédictin et aujourd’hui située sur une propriété privée. Une visite commentée par Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe, vous dévoilera son architecture et son histoire singulière.

→ Tout public dès 15 ans. Gratuit. Sans réservation.

Chapelle de la Madelène Route de Malaucène 84410 bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

VISITE DE LA CHAPELLE DE LA MADELÈNE

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe