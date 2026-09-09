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AGENDA · Bédoin

Visite de la Chapelle de la Madelène, Chapelle de la Madelène, Bédoin

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Madelène · Bédoin

Visite de la Chapelle de la Madelène, Chapelle de la Madelène, Bédoin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle de la Madelène
Adresse
Route de Malaucène 84410 bédoin
Ville
84410 Bédoin
Département
Vaucluse

Visite de la Chapelle de la Madelène Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle de la Madelène Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

VISITE DE LA CHAPELLE DE LA MADELÈNE

Visites libres 14h-16h. Visite guidée 16h | Chapelle de la Madelène,Route de Malaucène

Découvrez ou redécouvrez la Madelène, une chapelle typique du premier art roman, ancien prieuré Bénédictin et aujourd’hui située sur une propriété privée. Une visite commentée par Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe, vous dévoilera son architecture et son histoire singulière.
→ Tout public dès 15 ans. Gratuit. Sans réservation.

Chapelle de la Madelène Route de Malaucène 84410 bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
VISITE DE LA CHAPELLE DE LA MADELÈNE

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe

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