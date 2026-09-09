Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns, Villa des Bruns, Bédoin
samedi 19 septembre 2026 · Villa des Bruns · Bédoin
Informations pratiques
Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns Samedi 19 septembre, 14h30 Villa des Bruns Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Laissez-vous transporter dans l’Antiquité Romaine avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe et découvrez ce site archéologique exceptionnel.
Tout public
Contact : Service Culture et Patrimoine de la CoVe
Adresse : 79 place du 25 août 1944 84200 Carpentras
Téléphone : 0490676921
Nous contacter
Lieu : Villa des Bruns
Adresse : 6199 hameau des Bruns 84410 Bédoin
Villa des Bruns Les Bruns, 84410 Bédoin Bédoin 84410 Les Fébriers Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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© Service culture et patrimoine de la CoVe