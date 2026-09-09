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AGENDA · Bédoin

Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns, Villa des Bruns, Bédoin

samedi 19 septembre 2026 · Villa des Bruns · Bédoin

Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns, Villa des Bruns, Bédoin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Villa des Bruns
Adresse
Les Bruns, 84410 Bédoin
Ville
84410 Bédoin
Département
Vaucluse

Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns Samedi 19 septembre, 14h30 Villa des Bruns Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Laissez-vous transporter dans l’Antiquité Romaine avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe et découvrez ce site archéologique exceptionnel.
Tout public
Contact : Service Culture et Patrimoine de la CoVe
Adresse : 79 place du 25 août 1944 84200 Carpentras
Téléphone : 0490676921
Nous contacter
Lieu : Villa des Bruns
Adresse : 6199 hameau des Bruns 84410 Bédoin

Villa des Bruns Les Bruns, 84410 Bédoin Bédoin 84410 Les Fébriers Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Laissez-vous transporter dans l’Antiquité Romaine avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe et découvrez ce site archéologique exceptionnel.

© Service culture et patrimoine de la CoVe

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