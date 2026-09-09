Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns, Villa des Bruns, Bédoin

Informations pratiques

Visite guidée de la Villa gallo-romaine des Bruns Samedi 19 septembre, 14h30 Villa des Bruns Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Laissez-vous transporter dans l’Antiquité Romaine avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe et découvrez ce site archéologique exceptionnel.

Tout public

Contact : Service Culture et Patrimoine de la CoVe

Adresse : 79 place du 25 août 1944 84200 Carpentras

Téléphone : 0490676921

Nous contacter

Lieu : Villa des Bruns

Adresse : 6199 hameau des Bruns 84410 Bédoin

Villa des Bruns Les Bruns, 84410 Bédoin Bédoin 84410 Les Fébriers Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laissez-vous transporter dans l’Antiquité Romaine avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe et découvrez ce site archéologique exceptionnel.

© Service culture et patrimoine de la CoVe