Visite de la chapelle des Ursulines, Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon, Luçon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon · Luçon
Informations pratiques
Visite de la chapelle des Ursulines 19 et 20 septembre Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon Vendée
RDV devant la porte de la chapelle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00
Chapelle construite au XVIIe siècle, elle bénéficie d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1927.
Découvrez son plafond, véritable joyau pictural ainsi que trois retables admirables.
Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
Chapelle construite au XVIIe siècle, elle bénéficie d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1927.
Vendée du Sud
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