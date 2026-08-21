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Visite de la chapelle des Ursulines, Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon, Luçon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon · Luçon

Visite de la chapelle des Ursulines, Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon, Luçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon
Adresse
Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif
RDV devant la porte de la chapelle

Visite de la chapelle des Ursulines 19 et 20 septembre Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon Vendée

RDV devant la porte de la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Chapelle construite au XVIIe siècle, elle bénéficie d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1927.
Découvrez son plafond, véritable joyau pictural ainsi que trois retables admirables.

Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon Chapelle des Ursulines 56 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
Chapelle construite au XVIIe siècle, elle bénéficie d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1927.

Vendée du Sud

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