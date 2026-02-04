Visite de la Chapelle du Bon Sauveur Rue Caponière Caen

Caen

Visite de la Chapelle du Bon Sauveur

Rue Caponière Chapelle du Bon Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-04 2026-11-21 2026-12-12

Joyau de la Reconstruction, la chapelle du Bon Sauveur a été reconstruite par l’architecte Léon Rême à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins.

Joyau de la Reconstruction, la chapelle du Bon Sauveur a été reconstruite par l’architecte Léon Rême à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins.

La visite comprend un court historique du Bon Sauveur et la présentation de quelques bâtiments, la visite du grand jardin (ancienne cour d’honneur), de la chapelle reconstruite par Léon Rême et de son cloître ainsi que l’évocation du travail de Gabriel Loire, auteur, avec Yves Trévédy des vitraux de la chapelle.

Visite proposée par le Musée de Normandie, dans le cadre de la valorisation du patrimoine de la Ville de Caen.

Durée 2 heures. Tout public, dès 12 ans (l’enfant doit être accompagné d’un adulte). .

Rue Caponière Chapelle du Bon Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la Chapelle du Bon Sauveur

A jewel of the Reconstruction period, the Chapelle du Bon Sauveur was rebuilt by architect Léon Rême in 1956 on the foundations of the former Capuchin chapel.

L’événement Visite de la Chapelle du Bon Sauveur Caen a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité