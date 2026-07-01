Visite de la Chapelle du Saillant Voutezac
lundi 27 juillet 2026 · Voutezac
Informations pratiques
Voutezac
Visite de la Chapelle du Saillant
D134 Voutezac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:45:00
fin : 2026-07-27 19:15:00
Date(s) :
2026-07-27
Visite guidée.
La chapelle du Saillant est unique en France, c’est la seule qui est décorée entièrement de vitraux de l’artiste Marc Chagall. Venez découvrir l’histoire de ses vitraux, évoquant les valeurs premières de l’homme dans la nature, commandés par Guy de Lasteyrie du Saillant descendant des bâtisseurs de la chapelle passionné par les œuvres de Chagall.
Réservation obligatoire 05 55 24 08 80 (nombre de place très limité) avant le 26/07.
Prix 5€ par personne (gratuit pour les personnes ayant assisté à un des concerts du Festival de la Vézère le 27/07 sur présentation du billet).
RDV devant la chapelle à 18h45. .
D134 Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Visite de la Chapelle du Saillant
L’événement Visite de la Chapelle du Saillant Voutezac a été mis à jour le 2026-07-17 par Brive Tourisme
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