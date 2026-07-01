Informations pratiques

Voutezac

Visite de la Chapelle du Saillant

D134 Voutezac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:45:00

fin : 2026-07-27 19:15:00

Date(s) :

2026-07-27

Visite guidée.

La chapelle du Saillant est unique en France, c’est la seule qui est décorée entièrement de vitraux de l’artiste Marc Chagall. Venez découvrir l’histoire de ses vitraux, évoquant les valeurs premières de l’homme dans la nature, commandés par Guy de Lasteyrie du Saillant descendant des bâtisseurs de la chapelle passionné par les œuvres de Chagall.

Réservation obligatoire 05 55 24 08 80 (nombre de place très limité) avant le 26/07.

Prix 5€ par personne (gratuit pour les personnes ayant assisté à un des concerts du Festival de la Vézère le 27/07 sur présentation du billet).

RDV devant la chapelle à 18h45. .

D134 Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la Chapelle du Saillant

L’événement Visite de la Chapelle du Saillant Voutezac a été mis à jour le 2026-07-17 par Brive Tourisme