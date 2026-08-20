Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline, Chapelle Notre-Dame de la Galline, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame de la Galline · Marseille
Informations pratiques
Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de la Galline Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline, en présence de membres de l’association : visite libre ou guidée au choix de chacun.
Chapelle Notre-Dame de la Galline 1865 chemin de la Nerthe 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline, en présence de membres de l’association : visite libre ou guidée au choix de chacun.
©Diocèse de Marseille
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