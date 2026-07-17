Visite de la chapelle Saint-Hubert, Chapelle Saint-Hubert, Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Visite de la chapelle Saint-Hubert Samedi 19 septembre, 11h30 Chapelle Saint-Hubert Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La chapelle dédiée au saint patron des chasseurs est enveloppée de murs en pierres apparentes et d’une couverture en tuiles du pays. Le portail, très ancien, permet d’accéder à l’intérieur de cette petite chapelle. Au-dessus de l’autel, un vitrail, attribué à Charles Lorin (1866-1940), enchâssé dans une fenêtre rappelle la conversion d’Hubert qui a consacré sa vie à Dieu à la faveur d’une rencontre avec un cerf qui l’a convaincu de faire pénitence de ses péchés.

Chapelle Saint-Hubert Chemin de Saint-Hubert, 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Les Deserts Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 99 66 https://chatillon-sur-loire.com/

La chapelle dédiée au saint patron des chasseurs est enveloppée de murs en pierres apparentes et d’une couverture en tuiles du pays.

©Mairie