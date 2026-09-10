Visite de la chapelle Sainte-Barbe, Chapelle Sainte-Barbe, Noyal-Pontivy

Informations pratiques

Visite de la chapelle Sainte-Barbe 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Barbe Morbihan

Itinéraire fléché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’édifice est encore entouré de son ancien cimetière et de son calvaire. Un arbre remarquable prend ses racines dans ce même espace. L’intérieur est riche d’une maîtresse vitre du 15e siècle, d’un retable entièrement restauré surmonté d’un dais et d’une voûte peinte historiée représentant les épisodes de la vie de sainte Barbe.

Chapelle Sainte-Barbe Poulvern, 56920 Noyal-Pontivy, France Noyal-Pontivy 56920 Naizin Morbihan Bretagne

La chapelle Sainte-Barbe sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine. chapelle JEP 2026

PAH des Rohan