Visite de la chapelle Sainte-Barbe, Chapelle Sainte-Barbe, Noyal-Pontivy
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Barbe · Noyal-Pontivy
Informations pratiques
Visite de la chapelle Sainte-Barbe 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Barbe Morbihan
Itinéraire fléché
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’édifice est encore entouré de son ancien cimetière et de son calvaire. Un arbre remarquable prend ses racines dans ce même espace. L’intérieur est riche d’une maîtresse vitre du 15e siècle, d’un retable entièrement restauré surmonté d’un dais et d’une voûte peinte historiée représentant les épisodes de la vie de sainte Barbe.
Chapelle Sainte-Barbe Poulvern, 56920 Noyal-Pontivy, France Noyal-Pontivy 56920 Naizin Morbihan Bretagne
La chapelle Sainte-Barbe sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine. chapelle JEP 2026
PAH des Rohan
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