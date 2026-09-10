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Visite de la Chapelle Sainte Croix, Chapelle Sainte Croix, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte Croix · Lyon

Visite de la Chapelle Sainte Croix, Chapelle Sainte Croix, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte Croix
Adresse
147 rue de Créqui, 69006 Lyon
Ville
69006 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Réservation obligatoire ; se munir d'une pièce d'identité

Visite de la Chapelle Sainte Croix 19 et 20 septembre Chapelle Sainte Croix Rhône

Réservation obligatoire ; se munir d’une pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite accompagnée de la Chapelle Sainte Croix et de son ossuaire abritant les restes des lyonnais tués lors la Révolution

Chapelle Sainte Croix 147 rue de Créqui, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lyon.fr@fmnd.org »}]
Visite accompagnée de la Chapelle Sainte Croix

Copyright 2026 Eric de Varax

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