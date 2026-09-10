Visite de la Chapelle Sainte Croix, Chapelle Sainte Croix, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte Croix · Lyon
Informations pratiques
Visite de la Chapelle Sainte Croix 19 et 20 septembre Chapelle Sainte Croix Rhône
Réservation obligatoire ; se munir d’une pièce d’identité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite accompagnée de la Chapelle Sainte Croix et de son ossuaire abritant les restes des lyonnais tués lors la Révolution
Chapelle Sainte Croix 147 rue de Créqui, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lyon.fr@fmnd.org »}]
Visite accompagnée de la Chapelle Sainte Croix
Copyright 2026 Eric de Varax
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