Visite de la Chapelle Sainte Croix, Chapelle Sainte Croix, Lyon

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Sainte Croix 19 et 20 septembre Chapelle Sainte Croix Rhône

Réservation obligatoire ; se munir d’une pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite accompagnée de la Chapelle Sainte Croix et de son ossuaire abritant les restes des lyonnais tués lors la Révolution

Chapelle Sainte Croix 147 rue de Créqui, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lyon.fr@fmnd.org »}]

Visite accompagnée de la Chapelle Sainte Croix

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