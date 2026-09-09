Visite de la chapelle St-Claude, Chapelle Saint-Claude, Plougastel-Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Claude · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Visite de la chapelle St-Claude 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Claude Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La chapelle Saint-Claude abrite un maître-autel construit vers 1660. Malgré son intérêt historique et sa valeur patrimoniale, ce mobilier n’est pas protégé au titre des Monuments historiques.
En 2024, la Commune a entrepris une démarche de restauration de cet objet. C’est pourquoi, elle a commandé une étude-diagnostic du maître-autel. Cette étude a recensé tous les désordres du mobilier et a permis d’établir un protocole de traitement et de restauration.
Aujourd’hui, la commune souhaite engager les travaux. Pour aider au financement de ceux-ci, elle a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine.
Chapelle Saint-Claude Saint-Claude 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne https://www.plougastel.com/chapelle-st-claude.php
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©Commune Plougastel
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