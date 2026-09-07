Visite de la Cité Lafarge, Cité Lafarge, Breuty
vendredi 2 octobre 2026 · Cité Lafarge · Breuty
Informations pratiques
Visite de la Cité Lafarge Vendredi 2 octobre, 18h00 Cité Lafarge Charente
Visite limitée à 50 personnes. Tarifs : 5€ / 3€ Amis du Patrimoine, Pass Découverte / 2€ apprenti – 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA /
Gratuit – 18 ans, étudiant, pers. en situation de handicap et son accompagnateur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
En compagnie de Laetitia Copin-Merlet venez découvrir cette cité-jardin ouvrière exceptionnelle bâtie dans les années 1930 à proximité de la cimenterie !
Cité Lafarge Cité lafarge 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 86 07 20 48 https://www.grandangouleme.fr/sortir-et-decouvrir/patrimoine/service-pays-dart-dhistoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 86 07 20 48 »}] Cité-jardin ouvrière exceptionnelle bâtie dans les années 1930 à proximité de la cimenterie.
En compagnie de Laetitia Copin-Merlet venez découvrir cette cité-jardin ouvrière exceptionnelle bâtie dans les années 1930 à proximité de la cimenterie !
©carte postale, collection particulière
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