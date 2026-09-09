Visite de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire, Centre hospitalier de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Visite de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire Samedi 19 septembre, 10h00 Centre hospitalier de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit – Places limitées – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Journées du Patrimoine reviennent à la Cité sanitaire !

Pour cette 5e participation, le Centre hospitalier de Saint-Nazaire, la Clinique Mutualiste de l’Estuaire vous ouvrent leurs portes le samedi 19 septembre 2026.

Cette année, découvrez la santé autrement à travers 3 parcours thématiques, imaginés pour vous faire découvrir les lieux, les métiers et les coulisses de la Cité sanitaire.

Choisissez votre parcours et laissez-vous guider !

>> « Au cœur du parcours cancer »

Que se passe-t-il lorsqu’un cancer est diagnostiqué ? Suivez le parcours d’un patient, du dépistage aux traitements, et découvrez les technologies et expertises mobilisées à chaque étape. Radiothérapie de haute précision, traitements innovants, coordination des soins : une immersion au cœur de la cancérologie moderne.

Départs à 10h / 13h30 et 15h

>> « De la consultation au bloc opératoire «

Comment se déroule le parcours d’un patient en ophtalmologie, de la consultation à une intervention chirurgicale ? Découvrez les différentes étapes de sa prise en charge, puis poussez les portes du bloc opératoire pour découvrir ses locaux, les professionnels qui y travaillent et les coulisses d’une intervention.

Départs à 10h15 / 13h45 et 15h15

>> « Dans les coulisses de l’hôpital «

Que se passe-t-il derrière les portes de l’hôpital ? Découvrez les activités indispensables à son fonctionnement : laboratoire de biologie médicale, transports automatisés qui acheminent repas, médicaments et linge dans les étages, les cuisines qui préparent près d’un million de repas par an ou encore la chaufferie bois…

Départs à 10h30 / 14h et 15h30

Durée d’un parcours : entre 1h et 1h30

Les visites sont gratuites, sur inscription, et les places sont limitées.

Centre hospitalier de Saint-Nazaire 11 bd Georges Charpak Saint-Nazaire 44600 La Bouletterie Loire-Atlantique Pays de la Loire 0272278945 https://hopital-saintnazaire.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/QQmzaf3cetjwBhUx9 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 63 85 80 »}, {« type »: « email », « value »: « servcomm@ch-saintnazaire.fr »}] Le Centre hospitalier de Saint-Nazaire a inauguré sa Cité sanitaire en 2012. Bâtiment regroupant un hôpital et une clinique, c’est un bâtiment unique de plus de 90 000 m² qui accueille des activités de soins de médecine, chirurgie et obstétrique. Parking, transports en communs

Les Journées du Patrimoine reviennent à la Cité sanitaire !

© Centre hospitalier de Saint-Nazaire