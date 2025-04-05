Visite de la communauté religieuse Saint-Gildas-des-Bois
Visite de la communauté religieuse Saint-Gildas-des-Bois lundi 6 juillet 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Visite de la communauté religieuse
place de l’église Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-24 2026-08-31
Visite guidée et gratuite de la communauté religieuse
les lundis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 24 et 31 août
les mardis 7, 14, 21, 28 juillet et 4 août
les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5 août
Inscription à l’office de tourisme au 02 40 88 00 87 .
place de l’église Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Visite de la communauté religieuse Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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