Visite de la ferme de laine naturelle Mohair Mohair Breizh Lannion

Informations pratiques

Lannion

Visite de la ferme de laine naturelle Mohair

Mohair Breizh 210 Hent Kaouenneg, Luzuron Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 16:30:00

fin : 2026-10-29 17:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-30 2026-10-31

Depuis 2018, Vonick élève des chèvres Angora et transforme leur laine en pelotes, chaussettes, pulls, bonnets, gants, mitaines, plaids, écharpes… en agriculture biologique. Venez à la rencontre des animaux et découvrir comment on passe de la chèvre au produit fini (la tonte, la transformation du mohair). .

Mohair Breizh 210 Hent Kaouenneg, Luzuron Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Visite de la ferme de laine naturelle Mohair Lannion a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose