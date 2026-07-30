Visite de la ferme de laine naturelle Mohair Mohair Breizh Lannion
lundi 19 octobre 2026 · Mohair Breizh · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Visite de la ferme de laine naturelle Mohair
Mohair Breizh 210 Hent Kaouenneg, Luzuron Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 16:30:00
fin : 2026-10-29 17:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-30 2026-10-31
Depuis 2018, Vonick élève des chèvres Angora et transforme leur laine en pelotes, chaussettes, pulls, bonnets, gants, mitaines, plaids, écharpes… en agriculture biologique. Venez à la rencontre des animaux et découvrir comment on passe de la chèvre au produit fini (la tonte, la transformation du mohair). .
Mohair Breizh 210 Hent Kaouenneg, Luzuron Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Visite de la ferme de laine naturelle Mohair Lannion a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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