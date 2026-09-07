Visite de la ferme des moines de Saint-Denis, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin Terre de Vert · Vert-Saint-Denis
Informations pratiques
Visite de la ferme des moines de Saint-Denis Dimanche 20 septembre, 15h00 Jardin Terre de Vert Seine-et-Marne
Inscription recommandée sur : https://www.terredevert.fr/evenements/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, Terre de Vert vous ouvre les portes de l’histoire locale : participez à cette déambulation dans le cœur historique de Vert-Saint-Denis. Au départ du Terrain du Vivier , rue Dionet, vous accèderez au Jardin Terre de Vert, où vous pourrez redécouvrir les traces de l’emprise de la ferme ancienne. Vous aurez également une vue rare sur l’église que vous visiterez ensuite, accompagnés de Gérard Bernheim, ancien maire et attaché à l’histoire de la ville.
Inscription recommandée sur le site https://www.terredevert.fr/evenements/
Participation gratuite
Jardin Terre de Vert 26 rue Dionet 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr/ https://www.facebook.com/Terredevert;https://www.instagram.com/terredevert77/ [{« link »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Le jardin a été créé au cours du temps: il porte la trace de son histoire, avec des zones différentes, des fonctions différentes. L’approche de la permaculture a permis de décrypter ces zones dont certaines s’étaient différenciées naturellement. Parking à proximité
Visite commentée
©Gerard Bernheim
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