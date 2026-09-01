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Visite de la ferme des Trois cheminées Élevage des Trois cheminées Châtellerault

mercredi 21 octobre 2026 · Élevage des Trois cheminées · Châtellerault

Visite de la ferme des Trois cheminées Élevage des Trois cheminées Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Élevage des Trois cheminées
Adresse
Les Trois Cheminées
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Visite de la ferme des Trois cheminées

Élevage des Trois cheminées Les Trois Cheminées Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours. La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée. Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes. Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés que vous pourrez goûter lors d’une dégustation pleine de goût!   .

Élevage des Trois cheminées Les Trois Cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47  contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Visite de la ferme des Trois cheminées

L’événement Visite de la ferme des Trois cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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