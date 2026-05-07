Nanchez

Visite de la ferme

4 bis quartier les Janiers Nanchez Jura

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14

Chaque mardi et jeudi, Isabelle ADAM vous attend à Prénovel pour vous faire visiter l’exploitation familiale, aller à la rencontre des vaches, découvrir la traite. Début de la visite à 17h.

Sur réservation 07 87 26 38 17 3€ par personne (10 personnes max).

Vous pouvez également acheter votre lait à la ferme directement. .

4 bis quartier les Janiers Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 26 38 17 lesgitesduprenouveau39@gmail.com

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English : Visite de la ferme

L’événement Visite de la ferme Nanchez a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX