Visite de la Ferme pédagogique du Ranch Montana Ferme pédagogique du Ranch Montana Yssingeaux dimanche 12 juillet 2026.

Yssingeaux

Visite de la Ferme pédagogique du Ranch Montana

Ferme pédagogique du Ranch Montana 105 impasse de la promenade Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-18 2026-07-26

Visite de la ferme, nourrissage des chèvres, brebis et alpagas. SUR RÉSERVATION 5 € adulte 8 € enfant

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Ferme pédagogique du Ranch Montana 105 impasse de la promenade Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 50 42 03

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English :

Visit the farm and feed the goats, ewes and alpacas. ON RESERVATION 5 ? adult 8 ? child

L’événement Visite de la Ferme pédagogique du Ranch Montana Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire